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Эпиграф

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Если ребёнок бунтует: плохое поведение у детей объяснил психиатр

Если ребёнок бунтует: плохое поведение у детей объяснил психиатр

Бывают дни, когда кажется, что ваше чадо объявило всем войну. Вы пытаетесь помочь, объяснить, договориться, но в ответ получаете лишь протест.

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