Бывший президент СССР Горбачев рассказал о причастности западных элит к развалу Советского Союза

Экс-президент СССР Михаил Горбачев сообщил о Запада к развалу Советского Союза. По его словам, еще до распада СССР у Кремля была информация о том, что в высших эшелонах власти западных стран "были люди, которые потирали руки, видя наши трудности".
Экс-президент СССР Михаил Горбачев сообщил о Запада к развалу Советского Союза. По его словам, еще до распада СССР у Кремля была информация о том, что в высших эшелонах власти западных стран "были люди, которые потирали руки, видя наши трудности".
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