Gold Hints at Quiet Accumulation as Bulls Seek Dips Gold Futures COMEX_DL:GC1! StoneXTrading Gold made a mild attempt to reverse its trend and break above its bearish trendline, although falling volumes suggest the move lacks strong bullish conviction for now.
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