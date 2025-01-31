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Парламентская газета

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ООН выступила против убийства мирного населения в Курской области

ООН выступила против убийства мирного населения в Курской области

ООН решительно выступает против убийств мирных граждан. Об этом заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик 31 января, комментируя убийство украинскими военными мирных жителей в селе Русское Поречное в Курской области.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
&quot;Мы последовательно выступаем против убийств гражданских как на территории Российской Федерации, так и Украины&quot;                                                                                                                                  И?                                                                                                                                                                                                                                               Где пакеты с санкциями в отношении бывшей украины? Где прекращение поставок оружия? Где изоляция в международных отношениях, высылки дипломатов и другие действия, которые массово применялись против России. Ну хоть по заднице их похлопайте мрази ООНовские.
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