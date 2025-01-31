ООН выступила против убийства мирного населения в Курской области

Андрей Шишинов

"Мы последовательно выступаем против убийств гражданских как на территории Российской Федерации, так и Украины" И? Где пакеты с санкциями в отношении бывшей украины? Где прекращение поставок оружия? Где изоляция в международных отношениях, высылки дипломатов и другие действия, которые массово применялись против России. Ну хоть по заднице их похлопайте мрази ООНовские.