Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Лос-Анджелес»

Александр Овечкин набрал очки в пятом матче кряду и помог «Вашингтону» одержать победу. В ночь на 8 января в Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз».
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