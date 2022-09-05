Россия объявила охоту на эстонского робота на Украине – захватившего ждёт награда

В руководстве Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) России пообещали выдать вознаграждение тому, кто захватит и передаст Москве эстонскую роботизированную платформу THeMIS, задействованную в украинском конфликте на стороне киевского режима.
В руководстве Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) России пообещали выдать вознаграждение тому, кто захватит и передаст Москве эстонскую роботизированную платформу THeMIS, задействованную в украинском конфликте на стороне киевского режима.
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