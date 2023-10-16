Шесть обязательных вещей, которые нужно сделать до Нового года-2024, чтобы встретить и провести его счастливым Елена ГалицкаяМиначи Петтукола, опытный врач-диетолог и эксперт в области велнесса, делится советами о подготовке к наступающему 2023 году.