Кулеба решил вести «жесткую политику» по выпрашиванию ситем Patriot

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переходит к «жесткой политике» по выпрашиванию систем ПВО Patriot у Запада, поскольку его «добрая дипломатия» по этой теме не сработала, – сообщает в среду, 10 апреля, Washington Post.