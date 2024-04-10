Кулеба решил вести «жесткую политику» по выпрашиванию ситем Patriot

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переходит к «жесткой политике» по выпрашиванию систем ПВО Patriot у Запада, поскольку его «добрая дипломатия» по этой теме не сработала, – сообщает в среду, 10 апреля, Washington Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии