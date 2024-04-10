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Кулеба решил вести «жесткую политику» по выпрашиванию ситем Patriot

Кулеба решил вести «жесткую политику» по выпрашиванию ситем Patriot

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переходит к «жесткой политике» по выпрашиванию систем ПВО Patriot у Запада, поскольку его «добрая дипломатия» по этой теме не сработала, – сообщает в среду, 10 апреля, Washington Post.

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