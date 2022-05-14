ЧМ по хоккею 2022. Состав сборной Казахстана на игру с Данией

ЧМ по хоккею 2022. Состав сборной Казахстана на игру с Данией

Федерация Хоккея Казахстана опубликовала стартовый состав сборной Казахстана на матч против Дании в группе А на ЧМ по хоккею.

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