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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик о Ямале: «Он вернулся и готов играть. Еще не решили, выйдет ли в старте с «Лас-Пальмасом»

17-летний полузащитник пропустил 3 матча подряд из-за травмы голеностопа. «Он вернулся и готов играть.

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