ВВС Израиля нанесли ракетные удары по инфраструктуре ливанского движения «Хизбалла»

Ситуация на границе Израиля и Ливана становится все напряженнее, стороны обменялись ударами. Как сообщает пресс-служба армии обороны Израиля, ВВС страны нанесли авиационный удар по военной инфраструктуре ливанской группировки "Хизбалла" в ответ на попытку сбить израильский беспилотник и обстрелы территории.