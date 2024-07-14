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Renault объявила об ажиотажном спросе на кроссовер на базе Geely

Renault объявила об ажиотажном спросе на кроссовер на базе Geely

Южнокорейский филиал марки подтвердил, что ежедневно на модель поступает более 650 предзаказов; за первые одиннадцать дней заявки оформили 7135 человек! Если темпы продаж не уменьшатся, то новый Renault Grand Koleos может замахнуться на статус абсолютного бестселлера рынка, потеснив Kia Sorento и Hyundai Santa Fe.

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