Renault объявила об ажиотажном спросе на кроссовер на базе Geely

Южнокорейский филиал марки подтвердил, что ежедневно на модель поступает более 650 предзаказов; за первые одиннадцать дней заявки оформили 7135 человек! Если темпы продаж не уменьшатся, то новый Renault Grand Koleos может замахнуться на статус абсолютного бестселлера рынка, потеснив Kia Sorento и Hyundai Santa Fe.
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