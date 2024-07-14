Renault объявила об ажиотажном спросе на кроссовер на базе Geely

Южнокорейский филиал марки подтвердил, что ежедневно на модель поступает более 650 предзаказов; за первые одиннадцать дней заявки оформили 7135 человек! Если темпы продаж не уменьшатся, то новый Renault Grand Koleos может замахнуться на статус абсолютного бестселлера рынка, потеснив Kia Sorento и Hyundai Santa Fe.