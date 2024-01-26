Google отозвал иск к петербургской компании из-за товарного знака

Ранее стороны просили отложить заседание для урегулирования разногласий мирным путём. Суд по интеллектуальным правам прекратил рассмотрение иска американской корпорации Google к петербургской компании «Митс системс» по поводу товарного знака до 2028 года.
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