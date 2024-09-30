В Генштабе России рассказали как будут раздавать повестки в осенний призыв

Как рассказал начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, во время осеннего призыва призывникам будут вручены бумажные повестки, которые будут передаваться как лично с получением расписок, так и отправляться заказными письмами, сообщает корреспондент The Moscow Post.