В Генштабе России рассказали как будут раздавать повестки в осенний призыв

Как рассказал начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, во время осеннего призыва призывникам будут вручены бумажные повестки, которые будут передаваться как лично с получением расписок, так и отправляться заказными письмами, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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