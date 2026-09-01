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Регионы России

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«Яндекс» добавил проверку наличия топлива на АЗС через поиск

«Яндекс» добавил проверку наличия топлива на АЗС через поиск

Проверить наличие бензина на ближайших автозаправочных станциях теперь возможно напрямую через поисковую систему «Яндекс».

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