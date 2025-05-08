МИД Индии: при обстрелах со стороны Пакистана погибли не менее 13 мирных жителей

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая. /ТАСС/. Как минимум 13 мирных жителей погибли, 59 получили ранения в индийской союзной территории Джамму и Кашмир в результате нарушений режима огня на линии контроля пакистанскими военными.
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