Соединенные Штаты Америки: один человек был убит на Олбани-авеню, 882 в нью-йоркском Бруклине ближе к вечеру в результате ножевого ранения;.
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