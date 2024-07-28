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Гафин о конкурентах «Динамо»: «Оставшиеся 15 клубов. Мы можем обыграть «Зенит», а потом проиграть команде с последнего места»

Гафин о конкурентах «Динамо»: «Оставшиеся 15 клубов. Мы можем обыграть «Зенит», а потом проиграть команде с последнего места»

«В этом сезоне главные конкуренты для «Динамо» – оставшиеся 15 клубов. Как показывает прошлый розыгрыш, мы можем обыграть «Зенит», а потом проиграть команде, которая идет на последнем месте.

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