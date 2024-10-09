Приостановка развития человеческих эмбрионов может стать прорывом в медицине О том, что многие млекопитающие — от медведей до мышей — умеют временно приостанавливать развитие эмбриона, ученые знали давно.
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