Историк Моруков: в Красную армию призвали до 30 тысяч оленей

В годы Великой Отечественной войны северные олени внесли неоценимый вклад в общее дело Победы. Как сообщил историк Михаил Моруков в эфире радио Sputnik, около 30 тысяч этих животных были мобилизованы для нужд Красной армии.
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