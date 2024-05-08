Тонут пачками: Украинцы массово гибнут на границе с Европой Алиса БронскаяРиск погибнуть от пули пограничника, утонуть в реке, быть растерзанным дикими животными в горах или зарезанным контрабандистами в лесу не останавливает украинских уклонистов от побега.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии