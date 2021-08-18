Россия держит за тестикулы всех мировых производителей процессоров?

Политика как она естьПолитикаРоссия держит за тестикулы всех мировых производителей процессоров? Немало шума среди отечественной аудитории наделала в последнее время тема «убийства российского Интела».Вернуться к статье247НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьIPIvan PetrovОслоушко - как всегда - смешал несмешиваемое, в кучу свалил железо и камень. И воды налил.IPIvan PetrovХоть бы материал изучил на уровне ВикмПеки.Борис Федотоввывод - Шпиленко хохол и как все хохлы пидорас и пиздабол!IPIvan PetrovНаоборот - Ослоушко!Борис Федотовв любом случае пидорас, как и все хохлыIPIvan Petrovпо теме что либо напишите? Я то ослоушко лично знаю по СевастополюIPIvan PetrovА по делу что либо напишите? Я то Остроушко лично знаю по болтовне в СевастополеIPIvan PetrovМаска, кремниевая или др. пластина, фоторезист, множественное экспонирование, линзы, чистые комнаты, лазеры, Экстра ультраФиолет..... 5 и 2 нметра... ничего этого остроушко НЕ знает.IPIvan PetrovОсновным преимуществом многолучевой электронной литографии является отсутствие масок – рисунок на полупроводниковую пластину переносится напрямую с компьютера. - - - ПРО ЧТО все таки Осташко писал??? пропагандист неизвестно чего!IPIvan PetrovКстати, производство в РФ работает только на 100 мм пластинах. При чём тут 300 мм?Алексей СафроновИнтересная статья, да и тема очень даже!!!IPIvan PetrovВы то что либо поняли? так как чушь написанаMeerflyegerr"...Ведь именно поток гамма-излучения от Солнца не даёт космонавтам летать дальше 500 километров от поверхности Земли без фатальных последствий для здоровья..."(с) А пиндосики вполне целыми с Луны возвращались, и даже на своих ногах скакали, не как наши ... Это, наверное, особенность пиндосских организьмов... 🤔😃IPIvan Petrovтак в том то и дело, что к теме этот вы... пад никакого отношения не имеет.IPIvan PetrovОблучают Ультрафиолетом. И в РФ делают линзы по альтернативной технологии - которые в мире занимают 5 -10%%Boris MaxНо эти % совсем не маленькие...MeerflyegerrНасчёт темы спорить не буду - не относится. Это я чисто для себя. Вдруг когда снова с могликами поспорю... :-)АлександрТо,что американцы были на Луне оспаривают только больные на голову.Boris MaxА что, автор так заволновался? Когда стали многие обращаться за фейки на ваших страницах, вы стали оправдываться, что это мнение кого то там. А вы как так пускаете не проверенные факты? НО, когда стало подпекать сразу и время нашлось и возможность. Ваш ответ и есть опровержение тем кому вы давали трибуну.... ПОЗОРНИКИ.карюкалов вячеславВот это и обидно.Павел КТак вот почему наши "микропроцессоры" самые большие в мире. Потому что руки заняты, а языком работать трудно. :)Александр ДенисовБред сивой кобылы. Начал со сноса зданий НПО "Светлана" закончил чуть не полетом на Солнце. Только вот забыли написать, что на месте зданий давно уже теплицы стояли, лет десять как. Вот и представьте, чуть не в центре города, в теплицах ботву выращивают. А земля то эта других денег стоит.Игорь ВасилевскийИнтересно бы знать... а по каким нормам будут изготавливать эти самые процессоры и прочие микросхемы? По 28 и толще нанометров, как у нас или приблизимся к 3 нм??? Тайвань давно шлепает 4 нм. Ну, а изготавливать просто кремниевые подложки... То же самое, что добывать просто нефть и тупо ее продавать. Без глубокого передела - с выходом на ее атомарный фракционный состав и глубокую нефтехимию.Вячеслав Белослюдовопубликовал статью и ты за неё не отвечаешь ? с тебя значит взятки гладки ? ну "майн кампф" опубликуй, залей матами , порнографией , враньём же можно . ты же не отвечаешь за то, что на твоём ресурсе ? в твоей газете , на твоём канале . тебе , автор , пора за свою деятельность по развалу страны на нары !Комментировать
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