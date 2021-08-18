Политика как она есть

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Россия держит за тестикулы всех мировых производителей процессоров?

Россия держит за тестикулы всех мировых производителей процессоров?

Немало шума среди отечественной аудитории наделала в последнее время тема «убийства российского Интела».

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Ivan Petrov
Ослоушко - как всегда - смешал несмешиваемое, в кучу свалил железо и камень. И воды налил.
Ivan Petrov
Хоть бы материал изучил на уровне ВикмПеки.
Борис Федотов
вывод - Шпиленко хохол и как все хохлы пидорас и пиздабол!
Ivan Petrov
Наоборот - Ослоушко!
Борис Федотов
в любом случае пидорас, как и все хохлы
Ivan Petrov
по теме что либо напишите? Я то ослоушко лично знаю по Севастополю
Ivan Petrov
А по делу что либо напишите? Я то Остроушко лично знаю по болтовне в Севастополе
Ivan Petrov
Маска, кремниевая или др. пластина, фоторезист, множественное экспонирование, линзы, чистые комнаты, лазеры, Экстра ультраФиолет..... 5 и 2 нметра... ничего этого остроушко НЕ знает.
Ivan Petrov
Основным преимуществом многолучевой электронной литографии является отсутствие масок – рисунок на полупроводниковую пластину переносится напрямую с компьютера. - - - ПРО ЧТО все таки Осташко писал??? пропагандист неизвестно чего!
Ivan Petrov
Кстати, производство в РФ работает только на 100 мм пластинах. При чём тут 300 мм?
Алексей Сафронов
Интересная статья, да и тема очень даже!!!
Ivan Petrov
Вы то что либо поняли? так как чушь написана
Meerflyegerr
"...Ведь именно поток гамма-излучения от Солнца не даёт космонавтам летать дальше 500 километров от поверхности Земли без фатальных последствий для здоровья..."(с) А пиндосики вполне целыми с Луны возвращались, и даже на своих ногах скакали, не как наши ... Это, наверное, особенность пиндосских организьмов... 🤔😃
Ivan Petrov
так в том то и дело, что к теме этот вы... пад никакого отношения не имеет.
Ivan Petrov
Облучают Ультрафиолетом. И в РФ делают линзы по альтернативной технологии - которые в мире занимают 5 -10%%
Boris Max
Но эти % совсем не маленькие...
Meerflyegerr
Насчёт темы спорить не буду - не относится. Это я чисто для себя. Вдруг когда снова с могликами поспорю... :-)
Александр
То,что американцы были на Луне оспаривают только больные на голову.
Boris Max
А что, автор так заволновался? Когда стали многие обращаться за фейки на ваших страницах, вы стали оправдываться, что это мнение кого то там. А вы как так пускаете не проверенные факты? НО, когда стало подпекать сразу и время нашлось и возможность. Ваш ответ и есть опровержение тем кому вы давали трибуну.... ПОЗОРНИКИ.
карюкалов вячеслав
Вот это и обидно.
Павел К
Так вот почему наши "микропроцессоры" самые большие в мире. Потому что руки заняты, а языком работать трудно. :)
Александр Денисов
Бред сивой кобылы. Начал со сноса зданий НПО "Светлана" закончил чуть не полетом на Солнце. Только вот забыли написать, что на месте зданий давно уже теплицы стояли, лет десять как. Вот и представьте, чуть не в центре города, в теплицах ботву выращивают. А земля то эта других денег стоит.
Игорь Василевский
Интересно бы знать... а по каким нормам будут изготавливать эти самые процессоры и прочие микросхемы? По 28 и толще нанометров, как у нас или приблизимся к 3 нм??? Тайвань давно шлепает 4 нм. Ну, а изготавливать просто кремниевые подложки... То же самое, что добывать просто нефть и тупо ее продавать. Без глубокого передела - с выходом на ее атомарный фракционный состав и глубокую нефтехимию.
Вячеслав Белослюдов
опубликовал статью и ты за неё не отвечаешь ? с тебя значит взятки гладки ? ну "майн кампф" опубликуй, залей матами , порнографией , враньём же можно . ты же не отвечаешь за то, что на твоём ресурсе ? в твоей газете , на твоём канале . тебе , автор , пора за свою деятельность по развалу страны на нары !

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