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«Айлендерс» проиграли 7-й матч подряд – «Сиэтлу» в серии буллитов из 8 раундов. Команда идет на 14-м месте на Востоке

«Айлендерс» проиграли 7-й матч подряд – «Сиэтлу» в серии буллитов из 8 раундов. Команда идет на 14-м месте на Востоке

Клуб с Лонг-Айленда не побеждает с 2 ноября, когда был сильнее «Вашингтона» (3:0).  Команда под руководством Лэйна Ламберта набрала 15 очков в 16 играх и занимает 14-е место в Восточной конференции.

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