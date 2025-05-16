Повесили на деревьях ящики посмотреть, кто поселится. Делюсь результатами. Продолжение (Часть 2)

﻿﻿Для тех, кто пропустил мою первую статью на эту тему, вы можете прочитать ее по этой ссылке Если вам лень читать, я расскажу вам вкратце: мы взялись за задачу превратить скудную растительность, выжженную пожаром луговую местность в лесной сад, обеспечивающий тень, пищу и укрытие для бесчисленного множества птиц и животных.