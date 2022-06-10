Новые виды минеральных удобрений удивили студентов агропромышленного колледжа в Уссурийске

Новые виды минеральных удобрений удивили студентов агропромышленного колледжа в Уссурийске

Приморский край славится своим сельским хозяйством, в том числе растениеводством. А хороший урожай сложно представить без качественного минерального питания посевов.

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