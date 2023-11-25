Алиби Сталина на все времена. Каганович о том, почему нельзя ругать Сталина

БВ

Борис Выдрин

"великих не судят по ошибкам, великих судят по достижениям." "Забыть имя СТАЛИНА -это ПРЕДАТЬ ПАМЯТЬ СВОИХ ОТЦОВ И ДЕДОВ". Первое предложение я бы поправил: "великих" ...судят по достижениям." Однако к достижениям нужно относить всё, что этот гений наворотил, изобрёл. К примеру, полагая политически преступным исключать далее из истории нашей Родины переименованное название моего города-героя Сталинграда, к его т.н. достижениям, хотя это достижения советского народа, нужно приплюсовать и многомиллионные репрессии безвинных советских людей. К примеру, так называемое раскулачивание без суда и следствия, по им подписанному решению Пленума ЦК ВКПб. Название города-героя на мировой карте значит для нашей страны больше всякой злобы на этого..., чтобы вечно дрожали на западе только при упоминании об очередном походе на нас. Но и у нас ведь должна же быть память об отцах и дедах с искалеченными им судьбами или лишённых жизни ни за что, как и сказано во втором предложении. И МЫ ПОМНИТЬ БуДЕМ ВОВЕКИ, чтобы больше никаких подобных сталиных не было. И вот что хочу заметить. Некоторые тут, да и сам гений трактуют уже репрессии и уничтожение самых выдающихся и способных людей тысячами перед ВОВ как великое дело для Победы. Как живший при всех главах, исключая Ленина, и всю жизнь работающий в промышленности, ответственно заявляю, что СССР не смог бы осилить фашистский Запад во главе с Гитлером, если бы не социализм и общенародная собственность на природные ресурсы и средства производства. Лишь это дало возможность оперативно наладить и обеспечить РККА с напавшей гидрой всем необходимым, сплотить весь народ на борьбу. Это особенно нужно всем знать и помнить!