Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Алиби Сталина на все времена. Каганович о том, почему нельзя ругать Сталина

Алиби Сталина на все времена. Каганович о том, почему нельзя ругать Сталина

Лазарь Каганович - известный государственный деятель, трудившийся бок о бок со Сталиным на протяжении трех десятков лет.

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Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
&quot;великих не судят по ошибкам, великих судят по достижениям.&quot; &quot;Забыть имя СТАЛИНА -это ПРЕДАТЬ ПАМЯТЬ СВОИХ ОТЦОВ И ДЕДОВ&quot;. Первое предложение я бы поправил: &quot;великих&quot; ...судят по достижениям.&quot; Однако к достижениям нужно относить всё, что этот гений наворотил, изобрёл. К примеру, полагая политически преступным исключать далее из истории нашей Родины переименованное название моего города-героя Сталинграда, к его т.н. достижениям, хотя это достижения советского народа, нужно приплюсовать и многомиллионные репрессии безвинных советских людей. К примеру, так называемое раскулачивание без суда и следствия, по им подписанному решению Пленума ЦК ВКПб. Название города-героя на мировой карте значит для нашей страны больше всякой злобы на этого..., чтобы вечно дрожали на западе только при упоминании об очередном походе на нас. Но и у нас ведь должна же быть память об отцах и дедах с искалеченными им судьбами или лишённых жизни ни за что, как и сказано во втором предложении. И МЫ ПОМНИТЬ БуДЕМ ВОВЕКИ, чтобы больше никаких подобных сталиных не было. И вот что хочу заметить. Некоторые тут, да и сам гений трактуют уже репрессии и уничтожение самых выдающихся и способных людей тысячами перед ВОВ как великое дело для Победы. Как живший при всех главах, исключая Ленина, и всю жизнь работающий в промышленности, ответственно заявляю, что СССР не смог бы осилить фашистский Запад во главе с Гитлером, если бы не социализм и общенародная собственность на природные ресурсы и средства производства. Лишь это дало возможность оперативно наладить и обеспечить РККА с напавшей гидрой всем необходимым, сплотить весь народ на борьбу. Это особенно нужно всем знать и помнить!
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54 мин.
фарид сабиров
По сравнению с нынешними СТАЛИН просто ангел да еще и с крыльями. Если кого и расстреливать , за дела стремные ,  то нынешних и всех поголовно . Сталина на них нет к ВЕЛИКОМУ сожалению. Но ни что не вечно под луной и этим жуликам  еще отрыгнуться их бандитизм против Родины России . В истории России еще ни один враг  не оставался безнаказанным , а уж эти грабители тем более. Вопрос только времени
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50 мин.
tsan tsan
В глазах честных и умных  СТАЛИНУ никакое алиби не нужно.
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47 мин.

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