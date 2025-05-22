Санкт-Петербургский международный книжный салон пройдет в 20-й раз

Главное книжное событие города приурочено к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Писатели, издатели, писатели и читатели со всей страны примут участие в XX Санкт-Петербургском международном книжном салоне, который пройдет с 22 по 25 мая на Дворцовой площади.