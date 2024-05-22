На британском острове в нацистских лагерях погибли более тысяч заключенных рабов

Более 1000 рабов, возможно, погибли на британской земле от рук нацистов во время Второй мировой войны, что на сотни смертей больше, чем было официально зарегистрировано в исторических архивах, говорится в обзоре.
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