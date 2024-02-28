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США сократят численность армии почти на 25 тысяч человек из-за недобора

США сократят численность армии почти на 25 тысяч человек из-за недобора

Вооруженные силы Соединенных Штатов приняли решение сократить собственную численность приблизительно на 24 тысячи человек, практически на 5% в рамках реструктуризации, однако введут подразделения противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками.

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