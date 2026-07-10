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17-летняя Пушкарева вышла в финал юниорского «Уимблдона»

17-летняя Анна Пушкарева вышла в финал юниорского « Уимблдона ». Россиянка обыграла украинку Полину Скляр со счетом 6:4, 2:6, 6:1.

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