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Вектор на технологии бережливого производства

Вектор на технологии бережливого производства

В этом году, по подсчетам Росавиации, объемы внутренних пассажирских авиаперевозок в России побили многолетние рекорды: за четыре месяца 2023 года они выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,5%, до 22,5 млн человек.

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