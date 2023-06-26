Вектор на технологии бережливого производства

В этом году, по подсчетам Росавиации, объемы внутренних пассажирских авиаперевозок в России побили многолетние рекорды: за четыре месяца 2023 года они выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,5%, до 22,5 млн человек.