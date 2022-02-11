Полянский допустил, что Запад планирует провокацию в Донбассе

Первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский допустил, что страны Запада могут планировать провокацию на спорных территориях Луганской и Донецкой областей Украины, чтобы обвинить РФ во «вторжении».
Первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский допустил, что страны Запада могут планировать провокацию на спорных территориях Луганской и Донецкой областей Украины, чтобы обвинить РФ во «вторжении».
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