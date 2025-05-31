Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Спецоперация Z: хроника главных военных событий 30 мая

Работа дронов 90-й танковой дивизии во время освобождения Троицкого, Су-25СМ отработали «Тулумбасами» по позициям и технике ВСУ, крылатая ФАБ-500Т поразила скопление пехоты противника в Степногорске, FPV-дрон группировки «Запад» нанёс удар по Т-72 ВСУ в зоне спецоперации и другие события спецоперации 31 мая.

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