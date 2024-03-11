В тульской дивизии опровергли фейк о гибели командующего ВДВ Теплинского

В Туле выступили с опровержением нового фейка пропаганды правящей на Украины хунты. На нескольких порталах киевского режима появились лживые сведения о гибели генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего войсками Военно-воздушных войск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии