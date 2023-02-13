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Акинфеев о 43 матчах с голами в ЛЧ: «Сейчас могу с улыбкой вспомнить матчи, где залетало все. Тогда было обидно, думал: когда же все закончится?»

Акинфеев о 43 матчах с голами в ЛЧ: «Сейчас могу с улыбкой вспомнить матчи, где залетало все. Тогда было обидно, думал: когда же все закончится?»

Игорь Акинфеев рассказал о серии пропущенных мячей в Лиге чемпионов. Вратарь ЦСКА пропускал мячи в 43 матчах турнира подряд и за 11 лет – с 2006 по 2017 год – пропустил 85 голов.

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