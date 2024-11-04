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Молния убила футболиста во время матча

Молния убила футболиста во время матча

Спортсмены пытались покинуть поле, когда начался ливень, однако гроза оказалась быстрее.Перуанский футболист Хосе Уго Де ла Круз Меза скончался, попав под удар молнии прямо во время игры.

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