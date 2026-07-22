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Царьград

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В Краснодаре 30 подстанций отключили из-за аварии в Пашковке

В Краснодаре 30 подстанций отключили из-за аварии в Пашковке

Днём в среду в Карасунском округе произошло аварийное отключение электроснабжения, затронувшее жителей Пашковского жилого массива.

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