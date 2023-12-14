Андрей Бочкарев рассказал о строительстве МСД от МКАД до дороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе»

Бочкарев рассказал о строительстве МСД от МКАД до дороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе»Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что строители приступили к возведению основных конструкций двух тоннелей на отрезке Московского скоростного диаметра.