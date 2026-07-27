В Киеве назвали слова нового главкома ВСУ о россиянах «вполне адекватными»

Пресс-секретарь украинского Генерального штаба Дмитрий Лиховий прокомментировал всплывшее после назначения нового главкома Вооруженными силами страны (ВСУ) Михаила Драпатого интервью 2023 года, в котором он высказывается о россиянах.
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