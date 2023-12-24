Московский драматический театр «Сфера» покажет премьеру спектакля ​

На сцене Московского драматического театра «Сфера» (структурное подразделение «Театра Эрмитаж») состоится премьера спектакля «Прозрачное солнце осени» по мотивам рассказа Юрия Трифонова, Юрия Казакова и Юрия Домбровского, сообщает ТАСС.
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