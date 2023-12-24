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Культуромания

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Московский драматический театр «Сфера» покажет премьеру спектакля ​

Московский драматический театр «Сфера» покажет премьеру спектакля ​

На сцене Московского драматического театра «Сфера» (структурное подразделение «Театра Эрмитаж») состоится премьера спектакля «Прозрачное солнце осени» по мотивам рассказа Юрия Трифонова, Юрия Казакова и Юрия Домбровского, сообщает ТАСС.

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Комментарии
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tsan tsan
А зрители стали ходить в &quot;Сферу&quot; ?  Помнится, в середине 2000-х кто-то из театра приходил ко мне на стройку и просил отпустить рабочих бесплатно  посетить представление , так как к ним придёт проверка из мэрии.
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13 час.

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