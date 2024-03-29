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Марочко: в Харькове в результате ударов ВС РФ пострадала «важная персона»

Марочко: в Харькове в результате ударов ВС РФ пострадала «важная персона»

Некая «важная персона» из числа украинских военных или политиков попала под российские комбинированные удары по объектам ВСУ на территории Харькова, сообщил в своем Telegram-канале подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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16 час.
Виктор Тимошевский
интересно.Знают что пострадала,что важная персона. Так напишите без тумана,тот то и тот то.К чему эти загадки?
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16 час.

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