Марочко: в Харькове в результате ударов ВС РФ пострадала «важная персона»

Некая «важная персона» из числа украинских военных или политиков попала под российские комбинированные удары по объектам ВСУ на территории Харькова, сообщил в своем Telegram-канале подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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