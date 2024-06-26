РИА Новости: глава «Уральских заводов» Мусин поставлял зарубежные рации

Отправленный судом под стражу генеральный директор «Уральских заводов» Василий Мусин стал фигурантом уголовного дела в связи с тем, что осуществлял в рамках государственного контракта поставки зарубежных раций вместо российских.
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