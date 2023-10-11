В Петербурге иномарка злостного нарушителя не затормозила перед остановкой и сбила шестиклассницу

Девочка 13 лет вышла из трамвая и тут же оказалась под колесами легковушки. У водителя — 28 штрафов.Накануне днем возле дома № 95 по проспекту Обуховской Обороны произошло ДТП, в котором пострадала подросток.
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