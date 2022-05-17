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Адмирал США в отставке Эрик Олсен сдался в плен в Мариуполе?

Адмирал США в отставке Эрик Олсен сдался в плен в Мариуполе?

На протяжении большей части сегодняшнего дня (воскресенье, 15 мая 2022 г.) циркулировали многочисленные сообщения о том, что  отставной адмирал армии США сдался российским войскам на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, на Украине.

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