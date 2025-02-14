Беременность – это почёт и уважение: Лимаренко призвал к культурной революции ради детей

В Сахалинской области готовятся запустить программу "Счастливое материнство". Губернатор Валерий Лимаренко подчеркнул, что беременность – это почёт и уважение, поэтому нужно создать для женщины все условия: от финансовой поддержки до работы с психологом.
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