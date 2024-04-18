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Среди пользователей инвестприложений стали доминировать женщины

Среди пользователей инвестприложений стали доминировать женщины

Число уникальных пользователей брокерских инвестиционных приложений для смартфонов за два года (с января 2022 по январь 2024 года) выросло в 2,4 раза, а ежемесячная женская аудитория стала больше мужской, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Tele2 (подготовлено на основе собственных данных сотового оператора) «Месячная женская аудитория обогнала мужскую по темпам роста и заняла 50,5% от общего числа пользователей», — говорится в исследовании.

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