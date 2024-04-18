Среди пользователей инвестприложений стали доминировать женщины

Число уникальных пользователей брокерских инвестиционных приложений для смартфонов за два года (с января 2022 по январь 2024 года) выросло в 2,4 раза, а ежемесячная женская аудитория стала больше мужской, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Tele2 (подготовлено на основе собственных данных сотового оператора) «Месячная женская аудитория обогнала мужскую по темпам роста и заняла 50,5% от общего числа пользователей», — говорится в исследовании.