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Шойгу назвал страшнейшую угрозу для России. Внутренняя угроза разложения общества

Шойгу назвал страшнейшую угрозу для России. Внутренняя угроза разложения общества

Это, по словам Министра Обороны РФ, внутренняя угроза разложения общества. "Внешние угрозы — они понятны.

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Геннадий Бережнов
Спросили бы Шойгу, а сколько сотен ОНК из США и Запада работают в России? Вот основная угроза и она работает везде и в Минске и Киеве и во всех бывших республиках. Свобода слова это конечно хорошо, но не свобода русофобии в России! В этом вся высшая власть России не видит угрозы, а зря однако!

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