Шойгу назвал страшнейшую угрозу для России. Внутренняя угроза разложения общества

Сергей ЕПолитикаШойгу назвал страшнейшую угрозу для России. Внутренняя угроза разложения обществаЭто, по словам Министра Обороны РФ, внутренняя угроза разложения общества. "Внешние угрозы — они понятны.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеннадий БережновСпросили бы Шойгу, а сколько сотен ОНК из США и Запада работают в России? Вот основная угроза и она работает везде и в Минске и Киеве и во всех бывших республиках. Свобода слова это конечно хорошо, но не свобода русофобии в России! В этом вся высшая власть России не видит угрозы, а зря однако!Комментировать
Свежие комментарии