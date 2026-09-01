200 Мп, перископ с 3-кратным зумом и 50-мегапиксельная фронталка с автофокусом — OnePlus 16 получит серьёзный апгрейд камер

Главным станет 200-мегапиксельный сенсор размером 1/1,4 дюйма По данным известного инсайдера Digital Chat Station, OnePlus 16, который ожидается в Китае в начале октября, получит полностью обновлённую систему камер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым