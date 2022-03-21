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Политолог Чадаев назвал санкции исторической возможностью побороть коррупцию в России

Политолог Чадаев назвал санкции исторической возможностью побороть коррупцию в России

Федеральное агентство новостей Санкционная политика Запада, которая приобрела еще большее давление на Россию в связи с проводимой Москвой спецоперацией по защите населения Донбасса, имеет не только отрицательные, но и положительные последствия.

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