Молния! Новый дипломатический маневр! Уиткофф и Кушнер едут в Россию и на Украину

Как отмечают источники, Вашингтон рассчитывает придать новый импульс переговорному процессу. Ожидается, что в ходе визитов американские представители проведут консультации с руководством Украины и России, а также обсудят возможные шаги по снижению напряженности и поиску вариантов политического урегулирования.